2023/04/22 | 18:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RXTpS7_S3Lo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صدفة اللقاء مع المطرب السوري طارق نور) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صدفة اللقاء مع المطرب السوري طارق نور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).