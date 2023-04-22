السوداني يستقبل عدداً من عوائل الشهداء ويستذكر تضحيات أبنائهم

2023/04/22 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدداً من عوائل شهداء العراق الأبطال بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء استقبل أُسر كلٍّ من الشهيد البطل علي النداوي والشهيد البطل حارث السوداني والشهيد البطل أبو بكر السامرائي والشهيد البطل وسام التكريتي والشهيد البطل مصطفى العذاري ورمز التآخي الشهيد عثمان العبيدي".

واضاف البيان، ان "السوداني قدم خلال اللقاء التهاني إلى أُسر الشهداء، مستذكراً مآثر أبنائهم وتضحياتهم الجليلة، التي أينعت أرض العراق بها وبدمائهم، نصراً مخلداً وأمناً للبلد واستقراراً لشعبه"، مؤكداً ان "الشهداء يعيشون في وجدان كل العراقيين، وواجب الدولة تقدير تضحياتهم ورعاية عوائلهم".

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