الزوراء يستعيد (الأباتشي) أمام النفط

2023/04/22 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الجهاز الفني للزوراء، جاهزية مهاجمه علاء عباس لخوض مواجهة النفط بعد غد الاثنين بملعب الشعب الدولي، بالجولة 25 من الدوري الممتاز.

وغاب علاء عباس عن اللقاء السابق أمام نوروز الذي انتهى لمصلحة فريقه (3-1)، بداعي الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

ويعد الدولي علاء عباس، من الأوراق الرابحة للمدرب أيوب أوديشو، الذي يعول عليه كثيرا في حسم اللقاء المقبل أمام النفط .

وأجرى الزوراء اليوم السبت مرانه قبل الأخير بملعبه الثانوي بالشالجية، وبمشاركة جميع لاعبيه باستثناء الثنائي علي صادق وحيدر عبد الكريم لمشاركتهما مع المنتخب العراقي للشباب بمعسكر إسبانيا.

واطمئن الجهاز الطبي عن الوضع البدني للمدافع عباس قاسم، الذي يعاني من إصابة خفيفة تعرض لها بالدقائق الأخيرة من المباراة السابقة.

يذكر أن الزوراء يحتل الترتيب الثالث بالدوري برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشرطة المتصدر والقوة الجوية الوصيف.





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