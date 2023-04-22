مصر.. وزارة الخارجية توضح تحركاتها بشأن الجالية المصرية في السودان

2023/04/22 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، السبت، أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي مصر في بورتسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان.

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