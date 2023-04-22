بعد قصفها بالخطأ.. السلطات الروسية تجلي الآلاف من منطقة حدودية مع أوكرانيا

2023/04/22 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت السلطات الروسية، السبت، آلاف السكان من أجزاء من مدينة بيلغورود الحدودية التي قصفتها قواتها الجوية بالخطأ، الجمعة، بعد العثور على ذخائر غير منفجرة في المنطقة.

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