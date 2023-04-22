2023/04/22 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادية حلمي/ خبير في السياسة الصينية والعلاقات الصينية الإسرائيلية والشؤون الآسيوية

تنبع أهمية مبادرة الحزام والطريق الصينية من دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط ، بسبب الوجود السياسي الصيني في المنطقة الذي يمكن أن يحمله المشروع.



نجد أن هناك علاقة في المقام الأول بين مبادرة الحزام والطريق الصينية والشراكات الاستراتيجية التي تنشئها للصين في المنطقة ، مما يسمح للصين في النهاية بالسيطرة التدريجية على المنطقة دون خلق توترات أو تصادم مباشر مع الصين.



الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب.



المبادرة عبارة عن خطة صينية متطورة لنقل الهيمنة من الغرب والولايات المتحدة إلى الصين سلميا دون حرب أو صراع.



كما أصبح تعميق علاقات الصين مع دول الشرق الأوسط خارج نطاق التجارة مصدر قلق وتوتر للولايات المتحدة الأمريكية ،

من أجل تعزيز النفوذ الصيني العالمي كنموذج خاص للعولمة الصينية على مستوى العالم من خلال مبادرة الحزام والطريق ، تم تشكيل مجموعة قيادية تسمى "اللجنة التوجيهية" في 1 فبراير 2015.



بحيث تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الدولة الصيني ، ويتكون من العديد من الشخصيات السياسية ذات الثقل داخل المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم.



تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني Zhang Gaoli قائدًا للمجموعة التوجيهية التي تقود مبادرة الحزام والطريق الصينية ، وكان عضوًا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ، والمكونة من 7 قادة أساسيين ، وعدد من القادة.



تم تعيين قادة الحزب الشيوعي الصيني نوابًا أو مساعدين له ، وهم : (وانغ هونينغ ، وانغ يانغ ، يانغ جينغ ، يانغ جيتشي).



في 28 مارس 2015 ، حدد مجلس الدولة الصيني عددًا من المبادئ الأساسية لآليات التعاون فيما يتعلق بالمبادرة.



هنا ، تعد مبادرة الحزام والطريق مكونًا استراتيجيًا للسياسة الخارجية للصين ، لدرجة أنه تم دمجها في الدستور الخاص للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين في عام 2017.

وفي هذا السياق ، تم تشكيل غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير الصيني لربط مبادرة الحزام والطريق الصينية كنموذج خاص للعولمة الصينية عالميًا كحلقة وصل تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه مبادرة الحزام والطريق الصينية ، من خلال إقامة علاقات جيدة بين الشركات والحكومات ، وتوفير منصة تعاونية.



وهي فعالة بالإضافة إلى أنشطتها الترويجية للمبادرة التي تحتاج إلى دعم عالمي للمساعدة في حل المشاكل العالقة عالميا وخاصة الشبكة التي تدرك تماما أن تحقيق هذه المبادرة وظهورها لن يتحقق إلا من خلال تكامل.



ورؤية مستدامة تضمن لجميع الأطراف قيمة مضافة تخدم مصالحها ، نظرا لأن الحكومة الصينية تدرك تماما أن تحقيق هذه المبادرة وانبثاقها لن يتم إلا من خلال رؤية متكاملة ومستدامة تضمن لجميع الأطراف قيمة مضافة تخدم مصالحهم.



تمكنت الصين من تحقيق نموذج خاص للعولمة من خلال مبادرة الحزام والطريق ، من خلال ذلك الاتجاه الصيني لدعم مشاريع البنية التحتية التي تخدم مبادرة الحزام والطريق ، بالإضافة إلى سعيها المستمر للسيطرة على النزاعات الحدودية حول العالم.



التي قد تشكل عقبة محتملة أمام مشروع الحزام والطريق الصيني الطموح.



وأبرز مثال على ذلك هو دور الصين غير المباشر في حل قضية الخلاف على الحدود البحرية بين "دودولت" (تيمور الشرقية الديمقراطية وأستراليا) ،

تعتبر مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ذات أهمية قصوى ، لأن الصين تقدم من خلالها (نموذجها الخاص للعولمة).



لقد أصبح أيضًا جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية لبكين إلى حد تضمينه في دستور الحزب الشيوعي الصيني.



وهنا تسعى الصين من خلال المبادرة لبناء سوق متكامل يعزز تعاونها في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.



أما عن مدى استفادة دول المنطقة من المبادرة ، فإن دول المنطقة لديها نصيب كبير من المشاريع التي تمكنها من زيادة النمو.



يحمل الرئيس الصيني أجندة غنية ترجمت من خلال مشاركته في قمم خلال زيارته للمنطقة في ديسمبر 2022 ، كانت إحداها قمة صينية سعودية ، والثانية قمة صينية خليجية ، والثالثة قمة صينية عربية.



بعد انتشار جائحة كورونا ، تحاول الصين الاستثمار في مجالات جديدة أخرى ، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية.

تسعى الصين ، من خلال مشاريع الحزام والطريق في الشرق الأوسط ، إلى تعزيز مكانة "اليوان" الصيني عالميًا.



بالإضافة إلى سعي الصين لمواصلة عملية تدويل عملتها المحلية ، اليوان ، لجعلها العملة الرئيسية للتبادل التجاري العالمي ، خاصة بعد أن نجح اليوان في عام 2016 في الانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة للنقد الدولي.



الصندوق ، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.



لذلك ، فإن استخدام اليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية الصينية مع الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق يمثل خطوة كبيرة تسعى الصين لتداول عملتها على الصعيد العالمي.

تسعى الصين إلى توسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط ، في تحد للهيمنة الأمريكية.



يعتقد الخبراء أن الصين تسعى ، من خلال مشروع "الحزام والطريق" ، إلى "الإطاحة السلمية بالهيمنة الأمريكية".



لذلك ، تسعى الصين بنشاط لتوسيع نفوذها في المنطقة ، ليس فقط اقتصاديًا ولكن أيضًا عسكريًا ودبلوماسيًا وسياسيًا ، وتتحدى بقوة الدور الطويل للولايات المتحدة كقوة مهيمنة في المنطقة.



يتزايد نفوذ الصين في الشرق الأوسط منذ سنوات ، خاصة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" ، بهدف بناء شبكة اقتصادية ضخمة تربط الاقتصاد الصيني بالعالم كله.



تسعى هذه المبادرة التنموية والاستثمارية الضخمة إلى تعزيز النفوذ العالمي للصين بشكل كبير من خلال جعل البلدان في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على الصين.(قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى) التي عقدت في مدينة كورنوال البريطانية لتأسيس (صندوق البنية التحتية العالمية) لإعادة بناء العالم مقابل مبادرة الحزام والطريق ، وبناءً عليه أرى أن الصراع القادم سوف أن تكون منافسة اقتصادية بين أمريكا والصين ، بعيدًا عن الصراع العسكري بينهما ، لأنه خيار مكلف للغاية لكلا الطرفين في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية والصحية وغيرها التي تسود العالم.

بناءً على التحليل السابق ، يمكننا التوصل إلى نتيجة مفادها أن مدى توفر إمكانات مبادرة الحزام والطريق الصينية ، كنموذج خاص وفريد ​​من نوعه للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة ، يمكن استخدامه والاستفادة منه كبديل.



إلى النموذج الغربي للعولمة ، مع القول إن الصين لا تستطيع المضي قدما في التنفيذ الناجح لهذه المبادرة ، إلا من خلال حل جميع المشاكل الخلافية بينها وبين الدول التي يمر بها المشروع.

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