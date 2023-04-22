2023/04/22 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

زدت المصافي الصينية من مشترياتها النفطية من إيران وروسيا ، وهناك إحصائيات تفيد بأن الصين اشترت 800 ألف برميل نفط يوميًا من إيران في مارس.

وتشتري مصافي التكرير العامة والخاصة في الصين الكثير من النفط الخام من روسيا ، الأمر الذي يجبر مصافي التكرير الأخرى على التوجه إلى النفط الخام الإيراني لشراء النفط الرخيص ، وقد أدى ذلك إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية والروسية.

وبحسب تقرير لرويترز ، فإن الطلب من المصافي الصينية الكبرى مثل بتروتشاينا وسينوبك ، اللتين استأنفتا وارداتهما في فبراير ، عزز ثقة كبار الزبائن الصينيين تجاه السوق الروسية.

مع عودة كبار المشترين إلى السوق الروسية ، تعززت قيمة النفط الروسي والإيراني والفنزويلي من خلال استبدال هذه الأنواع من النفط في سلة المشترين النفطية.

وتظهر إحصاءات الجمارك الصينية أن واردات النفط الخام من إيران وفنزويلا لم يتم تسجيلها في مارس لأن هذه الشحنات غالبًا ما يتم تصديرها تحت أسماء دول أخرى للتهرب من العقوبات.

وكتب هذا التقرير أنه في الفترة من يناير إلى فبراير ، تم إرسال 1.07 مليون برميل يوميًا من النفط الخام من مركز نقل النفط الماليزي إلى الصين ، والتي زادت بنسبة 64٪ مقارنة بالسابق.

وبحسب إحصائيات كبلر ، اشترت الصين 409 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني في آذار (مارس) ، وهو تضاعف مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) ، بينما تشير بعض الإحصاءات إلى أن حجم الصادرات 800 ألف برميل يومياً ، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم أكثر في الأشهر المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصافي الصينية تزيد مشترياتها النفطية من إيران وروسيا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصافي الصينية تزيد مشترياتها النفطية من إيران وروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).