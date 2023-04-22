2023/04/22 | 18:55 - المصدر: زاكروس
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مصدر الفيديو: WdJMVWE5WC4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. فريق الممدودة بطلا لبطولة المحيبس الرمضانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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