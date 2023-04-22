2023/04/22 | 18:59 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم: لن نسمح لأي طرف أن يعيد العراق لمربع الطائفية والانقسام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/22 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: لن نسمح لأي طرف أن يعيد العراق لمربع الطائفية والانقسام) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: لن نسمح لأي طرف أن يعيد العراق لمربع الطائفية والانقسام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).