القبض على متهم بحيازة المخدرات في نقطة تفتيش أمنية جنوب بابل

2023/04/22 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، القبض على متهم بحيازة المخدرات في نقطة تفتيش أمنية جنوب المحافظة.وأفادت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز بأن “مفارز سيطرة حلة – قادسية، استطاعت من خلال اجراءاتها الامنية المشتركة عند أحد المداخل الرئيسة جنوب المحافظة، القاء القبض على متهم بحوزته حوالي (١ غرام) من المخدرات نوع […]

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