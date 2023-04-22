تقرير اجنبي: الاتفاقية السعودية الامريكية بشأن النفط مقابل الأمن مهددة بالانهيار

2023/04/22 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

التحالف النفطي السعودي الروسي لديه القدرة على إحداث جميع أنواع المشاكل للاقتصاد الأمريكي - وحتى لحملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.



قد يكون قرار أوبك + هذا الشهر بخفض إنتاج الخام ، للمرة الثانية منذ أن سافر بايدن إلى المملكة العربية السعودية الصيف الماضي سعياً لزيادة الإنتاج ، مجرد البداية.

قبل ثلاث سنوات فقط ، عندما نشبت الخلافات بين عمالقة النفط في أوبك + ، وجدت الولايات المتحدة نفسها تلعب دور صانع السلام.



يشير بلومبرج إلى أن الأمر يبدو الآن وكأنه هدفهم .

أدى إعلان 2 أبريل إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 5 دولارات للبرميل.



وتظهر توقعات أوبك أن التخفيضات ستزيد من نقص المعروض في وقت لاحق من هذا العام.



وهذا يعني أن التضخم سيكون أعلى ، ومخاطر الركود أكبر مما كانت ستصبح عليه لولا ذلك - لأن المستهلكين الذين ينفقون أكثر على الطاقة سيكون لديهم نقود أقل لأشياء أخرى.

لكن الأهم هو ما تقوله حركة أوبك + بشأن المسار المحتمل لأسعار النفط خلال السنوات المقبلة.

في عالم من التحالفات الجيوسياسية المتغيرة ، تبتعد المملكة العربية السعودية عن فلك واشنطن .

وحدد السعوديون مستويات إنتاج النفط بالتنسيق مع روسيا.

عندما أرادوا تخفيف حدة التوترات مع المنافس الإقليمي إيران ، لجأوا إلى الصين للتوسط في صفقة - مع استبعاد الولايات المتحدة من الحلقة.

بعبارة أخرى ، بلغ النفوذ الغربي على كارتل النفط أدنى مستوياته منذ عقود.

ولدى أعضاء أوبك + أولويات خاصة بهم ، من الخطط الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة اختراع اقتصاده ، إلى فوز بوتين في أوكرانيا.



أي عائد إضافي يحصلون عليه من فرض المزيد على النفط هو أمر مفيد.

وردا على سؤال حول مخاوف الولايات المتحدة من أن أوبك + قد اختارت مرتين خفض الإنتاج منذ زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الإدارة تركز على خفض أسعار الطاقة المحلية وضمان أمن الطاقة في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك ، انحسر خطر المنافسة من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة ، الذي كان رادعًا لارتفاع الأسعار في الماضي.



وعلى الرغم من وجود جهد عالمي لتقليل استخدام الوقود الأحفوري - وستؤدي الأسعار المرتفعة إلى تسريع هذا الجهد - يُظهر اندفاع الحفر في العام الماضي أن `` الاقتصاد الخالي من الكربون ' لا يزال طموحًا طويل الأجل أكثر من المحرك قصير المدى.

بالنسبة للاقتصاد العالمي ، يعتبر انخفاض المعروض من النفط وارتفاع الأسعار أخبارًا سيئة.



المصدرون الرئيسيون هم الرابحون الكبار بالطبع.



بالنسبة للمستوردين ، مثل معظم البلدان الأوروبية ، تعتبر الطاقة الأعلى تكلفة بمثابة ضربة مزدوجة - فهي تؤثر على النمو حتى مع ارتفاع التضخم.

لعقود من الزمان ، كان "اتفاق النفط مقابل الأمن" بين الولايات المتحدة والسعودية أحد أعمدة سوق الطاقة.



الآن هو متذبذب.

الاتفاق الذي يرمز إليه الاجتماع الذي عقد عام 1945 بين الرئيس فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود على متن سفينة أمريكية في قناة السويس (الصورة) ، أتاح للولايات المتحدة الوصول إلى النفط السعودي مقابل ضمان أمن المملكة.



لكن الميثاق لم يعد كما كان من قبل .

في عام 2018 ، اغتيل الكاتب الصحفي في صحيفة واشنطن بوست والمعارض السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

في عام 2019 ، هدد بايدن - الذي كان حينها مرشحًا للرئاسة - بتحويل المملكة العربية السعودية إلى "دولة منبوذة" ووقف مبيعات الأسلحة.

في عام 2021 ، في وقت مبكر من رئاسته ، أصدر بايدن تقريرًا استخباراتيًا يقيّم أن ولي العهد الأمير محمد ، الحاكم الفعلي للمملكة ، كان مسؤولاً عن اغتيال خاشقجي.

في أكتوبر 2022 ، خفضت منظمة أوبك + إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا - أقل من ثلاثة أشهر بعد أن سافر بايدن إلى الرياض سعياً وراء الزيادة.



وانتقد البيت الأبيض الخطوة ووصفها بأنها "قصيرة النظر".

واتفقت السعودية وإيران الشهر الماضي على استعادة العلاقات الدبلوماسية في اتفاق توسطت فيه الصين ووقع في بكين.

كما وافقت الحكومة السعودية على الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون - وهي مجموعة تضم الصين وروسيا ، ويُنظر إليها على أنها منافسة للمؤسسات الغربية - باعتبارها "عضوًا في الحوار".

في أعقاب خطوة 2 أبريل ، قال المسؤولون السعوديون إن الدافع وراءها هو الأولويات الوطنية وليس أي أجندة دبلوماسية.

وقال محمد الصبان مستشار وزارة النفط السعودية الأسبق ، وفق ما نقلت "الشرق الأوسط" ، إن "أوبك + نجحت الآن وفي الماضي في استقرار أسواق النفط ، وعلى عكس مزاعم الدول الغربية والصناعية ، فإن هذا لا علاقة له بالسياسة".



جريدة.

في الماضي ، غالبًا ما كانت أوبك + ممزقة: أرادت أسعارًا مرتفعة ، لكنها كانت تخشى أن تجتذب المزيد من المنافسة ، لا سيما من النفط الصخري الأمريكي.



لكن المعضلة بالكاد موجودة الآن.

أدى ارتفاع الأجور والتضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة إنتاج الصخر الزيتي ، مما أدى إلى تباطؤ نمو الإنتاج.



والشركات تعطي الأولوية لتوزيع الأرباح على المساهمين بدلاً من استثمارها في توسيع الإنتاج.

النفط السعودي رخيص الاستخراج.



وتحتاج المملكة فقط إلى أسعار تتراوح بين 50 و 55 دولارًا للبرميل لتمويل وارداتها وتعويض تدفقات التحويلات الخارجة.



لكنه يتطلب سعرًا أعلى يتراوح بين 75 و 80 دولارًا لموازنة الميزانية - وحتى هذا لا يروي القصة كاملة.

المملكة العربية السعودية لديها عقد اجتماعي مكلف مع مواطنيها ، يعد بالازدهار مقابل الإذعان السياسي.



للحفاظ على جانبها من الصفقة ، تحتاج الحكومة إلى الاستثمار في صناعاتها غير النفطية - التي توظف معظم السعوديين.



تدفع البترودولار تلك الفاتورة.

المصدر موقع moderndiplomacy.

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