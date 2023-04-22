ديالى تسجل اعلى معدل لحوادث سير منذ 4 سنوات خلال اول ايام العيد

2023/04/22 | 19:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن تسجيل اعلى معدل يومي لحوادث السير منذ 4 سنوات في اول ايام عيد الفطر المبارك.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي استقبلت لوحدها مصابي اكثر من 20 حادث سير في اول ايام عيد الفطر المبارك وهو اعلى معدل يومي لحوادث السير منذ اكثر من 4 سنوات”.

واضاف،ان” عدد ليس قليل من المصابين اضطرينا لاجراء اكثر من عملية جراحية لانقاذ حياتهم بسبب مضاعفات الاصابات الحرجة ما شكل ضغط على الطواقم الطبية التي بقيت مستنفرة لساعات”.

واشار الى ان” حوادث السير في تصاعد مستمر رغم تحذيراتنا المتكررة من خطورة عدم الالتزام بالارشادات المرورية والاتصال اثناء القيادة لافتا الى زخم الحوادث دفع الى استنفار كل الطواقم من اجل احتواء الاصابات”.

وتشهد ديالى ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الحوادث المرورية في السنوات الاخيرة بشكل ادى الى تسجيل معدل يومي يصل الى 8 اصابات “.

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