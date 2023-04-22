القبض على متهمين بقتل عقيد في شرطة بابل

2023/04/22 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين بمقتل ضابط إثر خلاف عائلي جنوبي المحافظة.

وذكر بيان لها تلقته (بغداد اليوم) أن :"قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء القاسم وخلية الصقور التابعة لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، تمكنت وفي أقل من ٤٨ ساعة من إلقاء القبض على هاربين متهمين بمقتل ضابط برتبة عقيد على إثر خلاف عائلي في أحد مناطق القضاء جنوبي المحافظة".

وأشار البيان "توقيف المتهمين إصولياً لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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