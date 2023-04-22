لاعب جديد ينضم لمنتخب الشباب وانتظار محترف آخر

2023/04/22 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المديرُ الإداريّ لمنتخبِ الشباب، نديم كريم: إن لاعبَ كوينز بارك رينجرز الانكليزي "ألكسندر اوراها" سيصل يوم غدٍ الأحد للالتحاقِ بمُعسكر منتخبِ الشباب المقام في إسبانيا.

وبيّن كريم بحسب بيان لاتحاد الكرة إن تأكيد الحُضور جاءنا من النادي الذي يلعبُ له اوراها، وظهرَ اليوم وبشكلٍ عاجلٍ، وذلك بعد جهودٍ كبيرةٍ بذلت، وتمّ تثبيت حجوزات السفر الخاصّة باللاعب مباشرةً من بريطانيا إلى إسبانيا، بعد أن أرسلنا إلى ناديه كتاباً بضرورةِ التحاقه في هذا المعسكر.

وأضاف: أما اللاعبُ يوسف الإمام المحترف في الدوري السويدي فما زالت إجراءاتُ إكمال جوازه مستمرةً، كما أرسلنا كتاباً رسمياً آخر إلى النادي الذي يلعبُ له زيدان إقبال، وكذلك الاي فاضل من أجل تواجدهما مع المنتخبِ في نهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً والتي ستنطلق في الأرجنتين في الـ 20 من شهر أيار / مايو المقبل، حيث أوقعت القرعةُ منتخبنا في المجموعةِ الخامسة إلى جانب انكلترا والاوروغواي وتونس.

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