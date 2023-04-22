المالية البرلمانية تتوقع موعد التصويت على الموازنة

2023/04/22 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، عن موعد التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023، فيما أكدت وجود اتفاق سياسي على ذلك.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم) :"بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، ستعاود اللجنة المالية البرلمانية مناقشة الملاحظات على قانون الموازنة، وستكون هناك مفاوضات ما بين الكتل حول فقرات الموازنة وكذلك العجز المالي فيها".

وبين كوجر، ان "التصويت على قانون الموازنة، سيكون في نهاية الشهر المقبل، وهناك اتفاق سياسي على هذا الأمر بين كافة الكتل البرلمانية داخل البرلمانية، وسنعمل على تخفيض العجز المالي في الموازنة، لمنع حصول الى تبعات اقتصادية على اثر العجز الكبير الحالي في القانون".

وكان مجلس النواب، أنهى الأحد الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة ومن المرجح عرضها الى التصويت بعد عطلة عيد الفطر.

يشار الى ان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي قال الخميس الماضي انه "وخلال 10 أيام، بنهاية هذا الشهر(نيسان)، ستمضي كل الأمور بصورة صحيحة بشأن الموازنة"، مضيفاً أن "الحكومة ستقدم كل التسهيلات والمساعدة التي تمكّن إقليم كوردستان ومواطنيه في أن يستمروا بحياتهم الطبيعية".

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