الأمن العراقي يعلن إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات في أسواق كركوك

2023/04/22 | 19:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطر "داعش" ما زال قائماً بالعراق (مرتضى السوداني/ الأناضول)

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، إحباط مخطط لاستهداف أسواق في محافظة كركوك، شمالي البلاد، بسلسلة تفجيرات من قبل عناصر بـ"داعش"، مؤكدة أنّ التنظيم الإرهابي يحاول إرباك الأمن في المحافظة.

ووفقاً لبيان لجهاز الأمن الوطني العراقي، فإنّ "قوة تابعة للجهاز في كركوك تمكنت في عملية نوعية وجهد ميداني واستخباري، بالتنسيق مع قيادة الجيش والشرطة بالمحافظة، من الإطاحة باثنين من عناصر داعش، أحدهما عنصر بارز يكنى بأبي دجانة"، مبيناً أنّ "عملية الاعتقال جرت وفقاً لمذكرات قضائية بعد ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة".

وأكد البيان أنه "أثناء سير التحقيق اعترف الإرهابيان بأنهما كانا يرومان استهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة، بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة بالمواطنين".

وأضاف أنه "كما تبين أنّ أبا دجانة، والذي جدد أخيراً البيعة لداعش، سبق أن قام بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريات الشرطة، فضلاً عن قيامه باستهداف إحدى عجلاتهم (عرباتهم) برمانة يدوية أدت إلى مقتل أحد المنتسبين، إضافة لكونه المسؤول عن فتح مضافة لإحدى المفارز الإرهابية في ناحية ليلان بكركوك".

وأشار إلى أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة".

يجرى ذلك في وقت تنفذ فيه القوات الأمنية العراقية خطة عيد الفطر، والتي تهدف إلى تأمين الأسواق والمناطقة المكتظة من أعمال العنف.



وعقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مساء أول أمس الخميس، اجتماعاً أمنياً حول تأمين حركة المواطنين في أيام العيد.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، أنّ "المسؤولين العسكريين ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف رحيمه، وبحضور عدد من القادة في وزارتي الدفاع والداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية الأخرى، بحثوا مجمل الأوضاع الأمنية وآخر المستجدات، حيث صدرت التوجيهات للمعنيين بالمحافظة على الوضع الأمني المستقر في عموم العراق والعاصمة بغداد، والتأكيد على الحيطة والحذر خلال أيام عيد الفطر والعمل على تشديد الإجراءات الأمنية والاستخبارية الخاصة بتأمين حركة المواطنين وتجوالهم أثناء العيد".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لضرب تنظيم "داعش" في العراق وسورية، تحطم طائرة مسيرة تابعة له في محافظة كركوك من دون حدوث أضرار، مؤكداً أنّ الطائرة كانت توفر الدعم الاستخباري ومراقبة واستطلاع لقوى الأمن العراقية، ما يتيح عمليات هزيمة "داعش" في جميع أنحاء المنطقة.

وتعد كركوك، وهي محافظة متنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، من المحافظات العراقية التي تسجل بين فترة وأخرى أعمال عنف وهجمات مسلحة من قبل عناصر "داعش"، فيما تركز الحكومة على تنفيذ خطط أمنية بالمحافظة محاولة بسط الأمن فيها.

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