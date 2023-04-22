2023/04/22 | 19:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bPPacm3Widc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلش ولا الأكل... موقف عراقي أصيل #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلش ولا الأكل... موقف عراقي أصيل #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).