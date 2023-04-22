2023/04/22 | 19:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ذكر تقرير لوكالة “بلومبيرغ”، السبت، أن الصين تسعى لجعل منطقة...

ظهرت المقالة الصين تسعى لخوض حرب باردة جديدة في الشرق الأوسط أولاً على المسلة.

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