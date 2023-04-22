عشاء نادر لماكرون وزوجته لفك العزلة عن القصر الرئاسي إثر الغضب الشعبي من قانون التقاعد

2023/04/22 | 19:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – وجّه إيمانويل ماكرون مساء الاثنين خطابا إلى الفرنسيين أراد من خلاله إنعاش ولايته المنهكة وقرّر بعدها الخروج لتناول العشاء في باريس علّه يتنشّق بعض الهواء بعيدا عن العزلة التي يفرضها عليه الى حدّ ما المكوث في قصر الإليزيه.توجّه ماكرون مع زوجته بريجيت لتناول العشاء بعد أن أرغمته التوترات الاجتماعية […]

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