بايرن ميونيخ يواصل الترنح.. خسارة مؤلمة للبافاري في الدوري الألماني

2023/04/22 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى بايرن ميونيخ هزيمة مؤلمة 3-1 أمام مضيفه ماينتس إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات في غضون 14 دقيقة من الشوط الثاني ليواصل ترنحه لكن هذه المرة قد يكلفه لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل خمس جولات من النهاية.

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