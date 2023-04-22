بعد هدفه في مرمى نوتينغهام فورست.. محمد صلاح يحقق رقماً جديداً مع نادي ليفربول

2023/04/22 | 19:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز اللاعب محمد صلاح هدفاً، أسهم من خلاله في فوز ناديه ليفربول على منافسه نوتينغهام فورست بنتيجة 2/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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