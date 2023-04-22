القرن الصيني

2023/04/22 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمران مالك

سلط روبرت إف كينيدي جونيور الضوء على فقدان الولايات المتحدة للقوة والهيبة في تغريدة انتقد فيها المحافظين الجدد لإصرارهم على "استراتيجية الحفاظ على الهيمنة الأمريكية العالمية مع الإسقاطات العدوانية للقوة العسكرية".



ويقول إن الصين أزاحت الإمبراطورية الأمريكية من خلال إبراز القوة الاقتصادية ببراعة بدلاً من ذلك.



علاوة على ذلك ، يشعر أنه حيث أنفقت الولايات المتحدة تريليونات في قصف الناس والبنية التحتية لأجزاء في جميع أنحاء العالم ، أنفق الصينيون مبلغًا مماثلًا تقريبًا في إنشاء بنية تحتية حديثة في جميع أنحاء العالم النامي.

إنه مقتنع بأن حرب أوكرانيا ستكون الانهيار الأخير للقرن الأمريكي قصير العمر للنيوكون.



يقول: "كلفت مشاريع Neocon في العراق وأوكرانيا 8.1 تريليون دولار أمريكي ، أفرغت الطبقة الوسطى الأمريكية ، وجعلت أضحوكة من القوة العسكرية الأمريكية والسلطة الأخلاقية ، ودفعت الصين وروسيا إلى تحالف لا يقهر ، ودمر الدولار باعتباره عملة عالمية ، أودت بحياة الملايين ولم تفعل شيئًا للنهوض بالديمقراطية أو لكسب الصداقات أو التأثير ".



هذا تحليل فظ إلى حد ما ، وإن كان واقعيًا ، للمكانة العالمية الحالية للولايات المتحدة.

ومن ثم فإن معركة جيوسياسية ذات أبعاد هائلة أصبحت على الورق حيث يهدد قرن صيني ظاهري باستبدال ما كان يمكن أن يكون أميركيًا في نهاية المطاف!

حققت الولاية الثالثة للرئيس شي جين بينغ بداية رائعة.



إنها تصور الصين في صورة رمزية أحدث وأكثر ديناميكية وهي تتحرك بشكل حتمي في الطيف الجيوسياسي.

من خلال توظيف مزيج حكيم من البراعة الدبلوماسية والقوة الاقتصادية ، تعمل الآن بشكل استباقي على معالجة الخلافات الجيوسياسية التي تبدو مستعصية على الحل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



لقد انتزعت المبادرة حرفياً من الولايات المتحدة وأصبحت لاعباً عالمياً ذا مصداقية وصانع سلام ووسيط نزيه لا يمكن للولايات المتحدة أن تصبح عليه أبداً.



يتم الآن قبول الصين كقوة عالمية بديلة للولايات المتحدة!

في المجال الجيوسياسي ، بدأت الصين عمليات صنع السلام في منطقة الشرق الأوسط الكبرى (GMER) ، وأوروبا ، كما أنها تقوم بعمل جسور في أمريكا الجنوبية ودول المحيطين الهندي والهادئ.



لقد تسبب في تحول نموذجي مستوطن في الجغرافيا السياسية لـ GMER.

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لقد نجحت في تحقيق السلام بين أكثر دولتين عدائيتين وعداءً ، إيران والمملكة العربية السعودية.



كان لهذا تأثير إيجابي مضاعف على القضايا المستعصية الأخرى في GMER أيضًا.



تتحدث السعودية واليمن بالفعل عن إنهاء نزاعهما.



يتم إعادة إدخال سوريا في جامعة الدول العربية.



تبدو تركيا وسوريا أيضًا أقل عداءً لبعضهما البعض.



لبنان محكوم عليه بالهدوء أيضا.



الحروب الطائفية الكارثية بالوكالة التي تؤثر على المنطقة بأكملها بما في ذلك باكستان سوف تهدأ الآن.

لم تعد الهيمنة الأمريكية في المنطقة موجودة في كل مكان أو لا تزال تعتبر أمرًا مفروغًا منه.



يبدو أن إسرائيل ، التي تحميها ، هي الخاسر الأكبر في هذا الاضطراب الجيوسياسي.



لقد تعثرت اتفاقيات إبراهيم ، وأدت الموازنة السعودية الإيرانية إلى تقويض استراتيجيتها العملياتية القائمة على فرق تسد ، ويبدو تفوقها العسكري فجأة أقل تهديدًا وساحقًا.



لقد خرجت الجبهة العربية الإسرائيلية الموحدة ضد إيران من الحساب الآن.

بدلاً من ذلك ، يمكن لجبهة عربية إيرانية مشتركة مدعومة من الصين أن تظهر بسرعة كبيرة لتحديد جميع المتطلبات الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيواستراتيجية الخاصة بـ GMER والسيطرة عليها.



قد تجد إسرائيل نفسها معزولة أكثر في المنطقة.



سيتعين عليها إعادة التكيف مع الحقائق الجيوسياسية الناشئة ويمكن أن تشعر في الواقع بأنها مضطرة إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية - على أساس الدولتين.



لقد قدم الصينيون بالفعل مبادرات مع كلا الطرفين المتحاربين لتحقيق هذه الغاية.



من الواضح أن GMER تستمع الآن إلى قوة ليست الولايات المتحدة!

لذلك ، بعد أن خلقت البيئة السلمية المطلوبة في GMER ، يمكن أن تصبح BRI-CPEC الآن بسرعة حلقة الوصل للترابط الإقليمي والاعتماد الاقتصادي المتبادل.

في أوروبا ، عرضت الصين التوسط بين روسيا وأوكرانيا ووضعت خطة من اثنتي عشرة نقطة لوقف الحرب.



قوبلت زيارة الرئيس شي جين بينغ لروسيا والمحادثات مع الرئيس بوتين والاتصالات مع الرئيس زيلينسكي بحماس أقل من قبل الولايات المتحدة.



ومع ذلك ، أصبح الانخراط الصيني في الشؤون الجيوسياسية الأوروبية ثابتًا الآن.



قام الرئيس ماكرون والمستشار شولتز بزيارة الصين بالفعل.



علاوة على ذلك ، انتقلت الصين إلى أمريكا الجنوبية ، الفناء الخلفي للولايات المتحدة ، من خلال إشراك البرازيل بشكل قاطع.



سوف ترى الولايات المتحدة هذا على أنه انتهاك لعقيدة مونرو المقدسة ومن المحتم أن ترد.

على الصعيد الاقتصادي أيضًا ، فإن الدافع الصيني للجوء إلى التجارة الدولية بعملات أخرى غير الدولار له تأثير قوي للغاية.



تجارتها الثنائية مع روسيا في يوان مع المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل والعديد من الدول الأخرى التي من المحتمل أن تحذو حذوها.



ثلاثة من أعضاء البريكس يستخدمون اليوان بالفعل في التجارة الثنائية.



يمكن أن تكون منظمة شنغهاي للتعاون هي التالية.



تجري الهند تجارة مع روسيا على أساس الروبية الروبلية وقد قامت بترتيبات مماثلة مع ثمانية عشر دولة أخرى.

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إذا تم تحويل التجارة الثنائية التي تبلغ 125 مليار دولار أمريكي مع الصين إلى ترتيب بين الروبية واليوان ، فسوف يؤدي ذلك إلى إضعاف وضع العملة الاحتياطية الدولية للدولار الأمريكي.



إن التحول إلى عملات أخرى غير الدولار الأمريكي في التجارة الدولية يتزايد بسرعة.



يتم بالفعل مناقشة الأنظمة البديلة لنظام SWIFT والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وما إلى ذلك.



لذلك ، تدريجياً ولكن بثبات ، يتعدى الطاغوت الصيني إلى ما كان في السابق المجالات الجيوسياسية والجيواقتصادية الوحيدة للولايات المتحدة!

هل هذه علامات منبهة لقرن صيني في طور التكوين؟

حاولت الولايات المتحدة استباقها عن طريق إبطاء اقتصاد الصين الهائج من خلال حروب التجارة والتعريفات ، والعقوبات ، والحظر على نقل التقنيات ذات الاستخدام المزدوج ، (أشباه الموصلات ، على سبيل المثال) ، وإدارة سلسلة (سلاسل) التوريد ، ونقل وحدات التصنيع.



من الصين ، وما إلى ذلك.



وقد نجت الصين من هذه التحركات بشكل جيد.



ومع ذلك ، فهي بالفعل قوة اقتصادية وعسكرية هائلة في مجال الصواريخ النووية.



وهي الآن تستعرض نفوذها الدبلوماسي في جميع أنحاء العالم.

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الطريقة الوحيدة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها إيقاف ، وإيقاف ، وتأخير ، وتعطيل ، وتدمير صعود الصين الهائل في نهاية المطاف هي عن طريق نقلها إلى الحرب.



لا شيء يدمر الاقتصاد أسرع من حرب طويلة الأمد.



ومع ذلك ، يجب أن تدرك كل من الولايات المتحدة والصين أن هذا ليس عصر الحروب.



الحروب المدمرة بشكل خاص.



يجب أن يسود العقل.



بغض النظر عن القرن الذي سيصبح عليه الأمر في النهاية ، يجب أن تتعلم كلتا القوتين التعايش على القمة!

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