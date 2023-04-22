منتخبنا الشبابي يتغلب على الدومينيكان استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً

2023/04/22 | 20:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب منتخبُ الشباب، اليوم السبت، على منتخبِ الدومنيكيان الذي سيتواجد أيضا في نهائياتِ كأس العالم بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، في أولى مبارياته ضمن معسكره المقام في إسبانيا استعداداً لنهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً التي من المؤمل أن تقام في الـ 20 من شهر أيار / مايو المقبل في الأرجنتين.سيطر منتخبُ الشباب على معظم دقائق شوطي المباراة، ففي الشوطِ الأول لاحت الفرصةُ الأولى لمنتخبنا في الدقيقة 12 من كرةٍ حرةٍ لعبها يوسف الأمين بشكلٍ جميلٍ، أبعدها حارس الدومينيكان بصعوبةٍ، قبل أن تردها العارضةُ وتخرج لركلةٍ ركنية، تبعتها كرة خطرة ثانية أخرى، تبادل فيها يوسف الأمين وأسهر علي وسجاد محمد، مرت بجوار المرمى.بعدها بدقيقتين خطفَ أسهر علي الكرةَ من الدفاع، وتمت عرقلته ليحصل على ركلةِ جزاء سجلَ من خلالها هدفَ التقدم الأول في الدقيقة 14، واستمرت السيطرةُ العراقيّة، وكاد أن يضيفَ يوسف الأمين هدفاً ثانياً لكن كرته أبعدها مدافع الدومينيكان، بينما لم يحتسب حكم المباراة ركلةَ جزاء واضحة لمنتخبنا في الدقيقة 35 ، بعد أن تعرضَ أسهر علي إلى عرقلةٍ واضحةٍ من مدافع الدومنيكيان، فيما جاءَ هدف الدومنيكيان في الدقيقة 45 من هجمةٍ وحيدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لهدف.بداية الشوطِ الثاني كانت سريعةً لمنتخبنا، حيث نجحَ بالحصول على ركلةِ جزاءٍ ثانية بعد أن تلاعبَ يوسف الأمين بمدافعِ الدومينيكان ليتم إعثاره وليسجل من خلالها بطريقةٍ جميلةٍ هدفَ التقدم الثاني لمنتخبنا، منتخبنا استمرَ بالسيطرةِ طيلة الشوط الثاني، بينما اعتمد منتخبُ الدومنيكيان على الهجماتِ العكسية.مدرب منتخبنا الشبابي “عماد محمد” غيّر معظم التشكيلة التي فيها المباراة من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين، وشهدت الدقيقة 88 تسجيلَ الهدف الثالث عن طريق عبد القادر أيوب بعد متابعةٍ لكرةٍ وصلته من مصطفى قابيل.ونجحَ منتخب الدومنيكيان بتقليص الفارق عندما سجلَ في الدقيقة +91، لتنتهي بعد ذلك المباراةَ بفوز منتخبنا بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين.

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