2023/04/22 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، نخبة من الرياضيين والفنانين المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقدّم سيادته التهاني والتبريكات للحاضرين، مؤكداً اهتمام الحكومة ورعايتها ودعمها هذه النخب، التي تمثّل وجه العراق الثقافي والإبداعي المليء بالإنجازات المتميزة.

وعبَّر السادة الحضور عن شكرهم للسيد رئيس مجلس الوزراء على حسن الاستقبال، فضلاً عن رعايته المستمرة لهم ولاحتياجاتهم، بشكلٍ يؤكد تقدير الحكومة العالي للنخب والشرائح في مختلف المجالات.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد تقدير الحكومة العالي للنخب والشرائح في مختلف المجالات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد تقدير الحكومة العالي للنخب والشرائح في مختلف المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).