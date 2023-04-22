مصدر حكومي: السوداني سيطلب من البرلمان بعد العيد إقالة 4 محافظين- عاجل

2023/04/22 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي، عن قرب تغيير أربعة محافظين بعد انتهاء التقرير الخاص بتقييم عمل المحافظين ووزراء الحكومة.

وأفاد المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان :"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيرسل كتاباً إلى البرلمان لإقالة أربعة محافظين بعد عطلة عيد الفطر".

وأضاف ان "الكتاب سيطلب إقالة كل من محافظ نينوى ومحافظ الأنبار ومحافظ ذي قار ومحافظ بابل".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في خطوة تُعد الأولى منذ تشكيل الحكومات العراقية بعد عام 2003، أعلن أنه يوشك على إجراء تعديل يطال وزراء في حكومته وعدداً من المحافظين.

وأضاف، في لقاء تلفزيوني اجري مؤخراً، أن الحكومة مقبلة على تعديلات في التشكيلة الوزارية، وعلى مستوى المحافظين والمديرين العامين.

وكان السوداني الذي شكل حكومته في تشرين الأول 2022، تعهد، بعد أيام من تأليفها، أنه سيعمل على تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة (المديرين العامين ووكلاء الوزارات) في غضون 4 أشهر، وإخضاع الوزراء للتقييم في غضون 6 أشهر وكذلك المحافظين.

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