2023/04/22 | 20:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد حسن الشمري، اليوم...

ظهرت المقالة البرلمان يكمل ملاحظاته حول الموازنة وسيرسلها الى الحكومة أولاً على المسلة.

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