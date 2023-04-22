العراق ومشروع الدولة الحضارية

2023/04/22 | 20:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: عادل شريف الحسيني* لم يتسنى لي زيارة بغداد والتجول في...

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