عضها في ذراعها وساقها.. دب يهاجم مسنة كانت تتمشى مع كلبها في حيها السكني

2023/04/22 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت امرأة من بلدة أفون خارج مدينة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية بالتعافي من عضة أنثى دب لها.حدثت القصة عندما كانت المرأة تتمشى مع كلبها في الحي الذي تقطنه حيث هاجمتها أنثى دب وعضتها في ذراعها وساقها.

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