مقترح نيابي لتعديل الامتيازات المالية لجميع المسؤولين في الدولة وتقنين رواتبهم

2023/04/22 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تم تقديم مقترح قانون إلى رئيس مجلس النواب موقع من قبل (٢٥) نائب ، المتضمن تعديل قانون الغاء الامتيازات المالية لجميع المسؤولين في الدولة وتقنين رواتب وامتيازات وحميات أعضاء مجلس النواب.

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