غيتس: الذكاء الاصطناعي سيدرس لأطفال قريبا

2023/04/22 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

توقع الملياردير بيل غيتس أن يبدأ الذكاء الاصطناعي قريباً التدريس للأطفال ومساعدتهم على تحسين درجاتهم.

وقال مؤسس Microsoft في تصريحات يوم الثلاثاء نقلتها CNBC على هامش قمة ASU+GSV في سان دييغو إن روبوتات المحادثة في طريقها لتعليم الأطفال القراءة وثقل مهارتهم في الكتابة في غضون 18 شهراً.

وأضاف: سيصل الذكاء الاصطناعي لتلك القدرة ليصبح معلماً جيداً مثل أي كائن بشري.

وتستطيع أداة ChatGPT في الوقت الحالي كتابة نصوص شبيهة بكتابة البشر.

وكانت توقعات لـUBS Global Wealth Management أشارت إلى أن سوق أجهزة وخدمات الذكاء الاصطناعي سينمو بمعدل سنوي مركب 20% ليسجل 90 مليار دولار بحلول 2025.

وصرح غيتس من قبل بأن ChatGPT المطورة من قبل OpenAI هي أكبر تقدم ثوري في التكنولوجيا منذ عام 1980 عندما رأى لأول مرة واجهة المستخدم الرسومية.

وتابع غيتس: اليوم روبوتات الذكاء الاصطناعي تتمتع بطلاقة مذهلة في القدرة على القراءة والكتابة وسيساعد ذلك قريباً في تعليم الطلاب تحسين قدرتهم على القراءة والكتابة بطرق لم تتطرق إليها التكنولوجيا من قبل.

وأشار صاحب الـ67 عاماً إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي في المساعدة على القراءة وتقديم رد فعل على مستوى الكتابة سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة.

ويرى غيتس أنه من الناحية التاريخية تم إثبات أن تعلم مهارات الكتابة مسألة صعبة للغاية بالنسبة للحاسب الآلي.

في الوقت نفسه، حذر أكاديميون من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لم تتشكل بالكامل ومن الممكن أن تتسبب من غير قصد في أخطاء كبيرة أو معلومات مضللة.

وكانت Microsoft كشفت مؤخراً عن نسخة جديدة من محركها للبحث Bing مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، أعلنت google عن خدمة مشابهة وتدعى Bard.

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