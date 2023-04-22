مستشار السوداني: موازنة 2023 إيجابية وإجماع سياسي لإقرارها

2023/04/22 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الموازنة المالية لعام 2023 بـ”الإيجابية”.

وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”:”من الواضح ان هنالك تفاعلا كبيرا لاقرار موازنة ٢٠٢٣، وهناك اجماع سياسي تجاه ذلك”.

وأضاف “طبيعة هذه الموازنة ايجابية لاسيما وان العراق مر لأكثر من عام من دون موازنة للدولة”.

وكان مجلس النواب قد أنهى في 18 من نيسان الجاري القراءة الثانية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، ومن المرجح عرضها للتصويت بعد عطلة عيد الفطر.

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