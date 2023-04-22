إجلاء الدبلوماسيين العراقيين من مبنى السفارة في الخرطوم

2023/04/22 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان إنه” تم نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعية”.

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