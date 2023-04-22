تحديد موعد (بلاي أوف) النفط وزاخو بدوري السلة

2023/04/22 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الاتحاد العراقي لكرة السلة عن موعد اللقاء الثاني من سلسلة مواجهات المربع الذهبي (بلاي أوف) للدوري العراقي الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان: "مدينة دهوك ستحتضن المواجهة الثانية في منافسات المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز بين حامل اللقب النفط وفريق زاخو".

وأضاف: "حُدد يوم الخميس المقبل 27 أبريل/ نيسان الجاري موعدا للمباراة المرتقبة بين النفط وزاخو".

وأوضح: "النفط يتقدم (2-1) على زاخو نتيجة تفوقه في مباراتي الذهاب والآياب في الدوري الممتاز، بينما حقق زاخو فوزه الأول في أولى مباريات المربع الذهبي التي أقيمت في صالة الشعب ببغداد".

وتابع: "يتوجب على الفريق الذي يتأهل للمباراة النهائية الفوز بـ 4 لقاءات من أصل 7، حيث سيواجه فريق الشرطة المتأهل سلفًا على حساب الحشد الشعبي".

وأفاد مصدر رياضي بأن النفط سيفتقد خدمات لاعبه صفاء سليم ردولي بداعي الإصابة، فيما يغيب عن زاخو الثنائي جكر علي وعادل عباس للسبب ذاته.

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