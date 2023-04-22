الخارجية تعلن نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم

2023/04/22 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف: نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعيّة

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