2023/04/22 | 21:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن نجاح عملية إجلاء الكادر الدبلوماسي...

ظهرت المقالة إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بنجاح أولاً على المسلة.

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