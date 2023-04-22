تحليل.. الطبقة الثرية في العراق تتوسع على حساب الفئات المهمشة

2023/04/22 | 21:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتولد في العراق طبقة ثرية، تتباهى بغناها عبر القصور العامرة،...

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الطبقة الثرية في العراق تتوسع على حساب الفئات المهمشة أولاً على المسلة.

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