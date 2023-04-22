الصحة تصدر بياناً بشأن الاعتداء على طبيبة في ديالى

2023/04/22 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة، بياناً بشأن حادثة الاعتداء على طبيبة في محافظة ديالى.

وقالت الصحة في البيان تلقته (بغداد اليوم) :"بخصوص ما حدث من اعتداء على احد ملاكاتها وهي طبيبة تعمل في دائرة صحة ديالى من قبل احد السيطرات الأمنية في منطقة حمرين حيث تابعت الوزارة الحادثة واجرت اتصالات مع قيادة الشرطة والقوات الامنية في المحافظة ووعدت وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتداء".

وأشارت الصحة الى "إحالة الموضوع للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد من ارتكب هذا الاعتداء".

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