2023/04/22 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مصرع مدني وإصابة 4 آخرين في (طريق الموت) بين كركوك وبغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مصرع مدني وإصابة 4 آخرين في (طريق الموت) بين كركوك وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).