2023/04/22 | 21:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SbJYeSApw4A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "شمسويله قلبي وما يفشلك".. قصيدة اعتذار للشاعر علي المنصوري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "شمسويله قلبي وما يفشلك".. قصيدة اعتذار للشاعر علي المنصوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).