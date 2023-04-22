الاتحاد: الخلافات مع الديمقراطي داخلية ولن تؤثر على مستحقات الاقليم

2023/04/22 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت ، أن الخلافات مع الديمقراطي الكردستاني داخلية، فيما أكد القدرة على حلها .

وقالت النائبة عن الاتحاد الوطني نرمين معروف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن الخلافات الكردية شان داخلي مثلما في بقية البيت السني والشيعي “.

وأوضحت أن ” هذه الخلافات لن تؤثر على مستحقات الاقليم في الموازنة الاتحادية ولا على علاقة المركز والإقليم”.

وأضافت أن “أننا قادرون على حل تلك الخلافات وتجاوزها ووضع الحلول المناسبة لها”، مؤكدة ان الخلافات الكردية داخلية ولن تؤثر على الموازنة “.

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