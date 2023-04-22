2023/04/22 | 22:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هربت الشابة الإيرانية ماسة كماري من إيران إلى فرنسا منذ حوالي أربع سنوات، خوفًا على حياتها بسبب نشاطها في الوطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هددوا بزج أسرتها في السجن.. مكالمة مزعومة من استخبارات إيران تهدد ناشطة إيرانية في أوروبا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هددوا بزج أسرتها في السجن.. مكالمة مزعومة من استخبارات إيران تهدد ناشطة إيرانية في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).