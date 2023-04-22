هل هرب الجنود المصريون من مروي السودانية؟

2023/04/22 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هدد البرهان بطرد المبعوث الأممي من السودان؟ وهل عثر الجيش السوداني على أموال مكدسة في منزل حميدتي؟ وهل هرب الجنود المصريون من مروي السودانية؟

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