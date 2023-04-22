النزاهة تعلن إنجازاتها للشهر الماضي

2023/04/22 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداداعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، ابرز انجازاتها في مكافحة الفساد لشهر اذار الماضي، كما هو مبين ادناه:

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