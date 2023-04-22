2023/04/22 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تشير تحديثات الطقس الى استمرار حالة من عدم الاستقرار اليومين المقبلين.

وتوقع المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"الأجواء غائمة بشكل جزئي في أغلب المدن وفرص لهطول زخات من الامطار مصحوبة بالبرق والرعد في مناطق متفرقة خلال نهار وليل يوم الأحد".

وأضاف "مدن الجنوب والفرات الأوسط هي الأضعف في فرص الأمطار للفترة اعلاه تتحسن قليلاً يوم الأثنين".

ولفت الى "موجات غبار متوسطة الى كثيفة متوقعة يوم الاثنين في محافظة الأنبار وتتجه لتلامس غرب بغداد نزولا نحو جنوب غرب البلاد تسبب تردي الرؤية الأفقية" مبينا ان "موجة الغبار أقل شدة وكثافة في باقي المناطق".

وتابع عطية "يستمر الارتفاع بدرجات الحرارة يوم الأحد في كافة المدن، وتعود لتنخفض اعتبارا من الاثنين في وسط وشمال وغرب البلاد".

وأوضح، ان "مدن الجنوب ومنها البصرة فان، الأجواء تستمر حارة كذلك يوم الاثنين حيث ذروة الارتفاع فيها لتلامس خلال الظهيرة حاجز الـ 40 درجة مئوية في مدن جنوب البلاد لأول مرة منذ حلول فصل الربيع".

وتوقع "عودة انخفاض الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء عدة درجات ويعود الاعتدال الربيعي جنوباً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زخات مطر في العراق اليومين المقبلين والحرارة ترتفع الى 40 درجة جنوباً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زخات مطر في العراق اليومين المقبلين والحرارة ترتفع الى 40 درجة جنوباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).