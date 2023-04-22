تسبب بالقالون العصبي.. أطعمة ومشروبات تجنبها فورا

2023/04/22 | 22:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول الكثير من الفاكهة قد يبدو خيارا صحيا ومغذيا.

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