أحدهم كسب 500 ألف دولار.. موظفون يحتالون على شركاتهم بواسطة ChatGPT

2023/04/22 | 22:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بخدعة بسيطة خفية، يوكل موظفون في شركات عالمية كبرى، مهامهم للذكاء الاصطناعي، معتمدين على روبوت الدردشة ChatGPT، من دون علم مديريهم.



وحسب تقرير لـ "Daily Mail" البريطانية، فإن الموظفين وصفوا أنفسهم ب "عاطلين عن العمل"، حيث استطاع ChatGPT إكمال 80% من وظيفتهم، في نصف الوقت على الأقل.



وتتضمن تلك المهام، الكتابة والتسويق، اللذين تفوق فيهما الروبوت بجدارة، وبشكل لا يمكن تمييزه عما يقوم به البشر.وأقر موظفون بأن نجاح هذه الحيلة، مكنهم من تقليل الوقت المستغرق في العمل، ما ساعدهم على الالتحاق بوظائف إضافية. مهندس برمجي أكد ل "Daily Mail"، أنه استطاع كسب أكثر من 500 ألف دولار، من خلال العمل في وظيفتين، بمساعدة ChatGPT.

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