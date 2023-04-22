تفاعل مع ظهور محمد صلاح وابن ستيفن جيرارد عند دخولهما لأرض ملعب أنفيلد

2023/04/22 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مغرّدون على موقع تويتر مع لقطات مصورة تظهر اللاعب محمد صلاح برفقة ابن ستيفن جيرارد، أحد أبرز لاعبي ليفربول على مر التاريخ، عند دخولهما لأرض ملعب أنفيلد، قبل انطلاق مواجهة "الريدز" ونوتينغهام فورست، السبت.

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