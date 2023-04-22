توقيف عناصر أمن إثر “اعتداء” على طبيبة في ديالى

2023/04/22 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، إصدار قرار قضائي باعتقال افراد السيطرة بعد حادثة الاعتداء على طبيبة في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “الحاقا بالتوضيح السابق الخاص بحادثة الاعتداء على طبيبة منتسبة في دائرة صحة ديالى ، بعد التواصل مع قيادة الشرطة في المحافظة والجهات الأمنية المعنية تم اصدار قرار قضائي باعتقال افراد السيطرة لاجراء التحقيق اصوليا ومحاسبة المعتدين.”واعربت وزارة الصحة، عن شكرها للقضاء وقيادة الشرطة والجهات الامنية لاستجابتهم وسرعة الاجراء بحق من قام بهذا الاعتداء.

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