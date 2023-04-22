2023/04/22 | 23:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZJrHF0X-Rd0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساجدة عبيد : أصبت بعيار ناري أثر على ذاكرتي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساجدة عبيد : أصبت بعيار ناري أثر على ذاكرتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).