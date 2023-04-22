2023/04/22 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان السوري محمد قنوع، مساء

اليوم السبت، إثر احتشاء بعضلة القلب.

ونقلت وسائل اعلام عربية، أن الفنان

السوري توفى عن عمر يناهز 49 عاما إثر

احتشاء بعضلة القلب.

وقنوع ابن عائلة قنوع الفنية الشهير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).